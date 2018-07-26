Kissinger'dan 'yapay zeka' yazısı: ABD'nin ulusal önceliği olmalı

The Atlantic'e yazan Henry Kissinger, yapay zekadaki gelişmelere değinerek, ABD'nin yapay zekayı ulusal öncelik haline getirmesi gerektiğini savundu.

Eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, The Atlantic'e "yapay zeka" üzerine bir yazı yazdı. Kissinger yazısında yapay zekanın olası sonuçlarını ve ülkelerin mevcut tavrını değerlendirdi.

Konuyla ilgili teknik uzmanlığı olmadığını belirten Kissinger, yapay zekayla ilgili yaptığı görüşmeler ve aldığı tavsiyeler sonucunda kaygılarının arttığını dile getirdi.

Modern zamanı en çok etkileyen teknolojinin 15. yüzyılda matbaanın yaygınlaşması olduğunu ve bunun bilginin yayılmasına ve bilimsel bilginin gelişmesine yol açtığını söyleyen Kissinger, bilginin kütüphanelerde tutulduğunu ve sistematik hale getirildiğini aktardı.

'AYDINLANMANIN TERSİ OLUYOR'

Aydınlanma'nın aksine yapay zekanın bilginin yayılmasıyla ve bir felsefeyle gerçekleşmediğini söyleyen Kissinger, felsefi yönlendirmelerle teknolojik gelişmeler yaşanan Aydınlanma'nın aksine yapay zekayla birlikte teknoloji aracılığıyla felsefe arandığını öne sürdü.

Sosyal medyada ve başka yerlerde yapay zekanın kullanımıyla "mikro-grupların hedef alınabildiğini" söyleyen Kissinger, dijital dünyanın hızının derin düşüncelere izin vermediğini de iddia etti.

'ABD ÖNCELİK HALİNE GETİRMELİ'

Diğer ulusların yapay zeka konusunda önemli adımlar attığını ve ulusal stratejiler geliştirdiğini beliren eski ABD Dışişleri Bakanı, kendilerinin bu konuda yeterli adımları atmadığını dile getirdi.

ABD hükümetinin "başkanlık komisyonu" kurarak yapay zeka konusunda "ulusal bir vizyon oluşturması" gerektiğini savundu.

Kissinger, "Bu çabaya yakında başlamazsak, çok geçmeden geç kaldığımızı göreceğiz" ifadelerini kullandı.