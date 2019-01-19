Kırmızı bültenle aranan Enes Kanter: Trump ile görüşeceğim

Fethullah Gülen cemaatine yönelik soruşturma kapsamında kırmızı bülten ile aranan NBA oyuncusu Enes Kanter, hakkındaki arama kararıyla ilgili ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğini açıkladı.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) oyuncusu Enes Kanter, katıldığı bir programda hakkında çıkarılan kırmızı bülten kararıyla ilgili ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğini açıkladı.

Euronews Tonight programına konuk olan Kanter, "Bu çok üzücü. Ben basketbol oynamak istiyorum ama işimi bile yapamıyorum." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ile henüz görüşmediğini belirten Kanter, "Kesinlikle görüşmeye çalışıp, Türkiye'deki durumu anlatacağım. Umarım bu konuda adım atar." dedi.

Kanter, takımı New York Knicks'in Londra'da oynayacağı Washington Wizards karşılaşmasında güvenlik gerekçesiyle oynamayacağını açıklamıştı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı ve Cumhurbaşkanı danışmanı eski NBA oyuncusu Hidayet Türkoğlu, Kanter'in güvenlik gerekçesiyle değil vize nedeniyle Londra'ya gidemediğini söylemişti. Kanter daha sonra, vize sorununun olmadığı karşılığını vermişti.

İstanbul Savcılığı, Kanter hakkında İnterpol'den kırmızı bültenle aranma talebinde bulunmuş, Kanter'in Türkiye'ye iadesini istemişti. Enes Kanter, Fethullah Gülen cemaatine yönelik soruşturmada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçuyla aranıyor.