Kırgızistan’ın eski lideri Atambayev gözaltında

Kırgızistan’ın eski cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Atambayev'in gözaltına alınmasını engellemek için bölgede toplananlarla Kırgız Özel Kuvvetleri arasında çatışma çıktı. Kırgızistan hükümeti bugün Çin'e ait bir altın madeninin faaliyetlerini askıya almıştı. Ülkedeki durumun Rusya ve Çin tarafından yakından takip edildiği belirtiliyor.

Kırgızistan’ın önceki cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev’in başkent Bişkek yakınlarındaki Koy-Taş köyünde bulunan evine Kırgız Özel Kuvvetleri tarafından operasyon düzenlendi. Atambayev’in gözaltına alınmasını engellemek isteyenlerle Kırgız Özel Kuvvetleri arasında çıkan çatışmada en az 10 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Atambayev’in destekçileri eski Kırgız liderinin gözaltına alındığını duyurdu.

Kırgızistan İçişleri Bakanlığı özel kuvvetlerin çatışmada plastik mermi kullandığını açıkladı.

2011-2017 yılları arasında ülkenin cumhurbaşkanı olan Atambayev, 2017’de görevi mevcut Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov’a bırakmıştı. Çeşitli yolsuzluk suçlamaları yönetilen Atambayev’in dokunulmazlığı ve eski cumhurbaşkanı statüsü 27 Temmuz’da parlamentoda kabul edilen tasarıyla kaldırılmıştı.

RUSYA VE ÇİN'DE YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Kırgızistan ile yakın ilişkileri olan Rusya ve Çin’in Atambayev’e düzenlenen operasyonu yakından takip ettiği belirtiliyor. Atambayev geçen ay Rusya’da Devlet Başkanı Vladimir Putin’i ziyaret etmişti. Putin’in Atambayev’e “Herkes mevcut cumhurbaşkanının çevresinde birleşmeli ve ülkeyi kalkındırmasına yardım etmeli” tavsiyesinde bulunduğu açıklanmıştı.

ÇİN'E AİT MADEN ŞİRKETİNİN FAALİYETLERİ ASKIYA ALINDI

Öte yandan Kırgızistan’da Çin’in de çok sayıda yatırımı bulunuyor.

Ülkenin kuzeyindeki Narın Bölgesi'nde bir altın madenini 2009'dan bu yana işleten Çin sermayeli "Zhong Ji Mining Company" şirketinin faaliyetleri bugün hükümet tarafından askıya alındı.

Yöre halkı geçen hafta Çinli şirketin altın arama faaliyetlerinin küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarının telef olmasına yol açtığını ve çocuklarının zehirlendiğini belirterek şirkete tepki göstermiş, çıkan olaylarda çok sayıda şirket çalışanı yaralanmıştı.

Çin Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada köylülerin yasadışı olarak şirketin sahasına girdiği ileri sürülerek Bişkek hükümetine olayı sıkı bir biçimde soruşturma ve sorumluları cezalandırma talebi iletilmiş ve Çin’in ülkedeki yatırımlarını koruma çağrısında bulunulmuştu.