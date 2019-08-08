Kırgızistan’ın eski cumhurbaşkanı gözaltında, destekçileri Bişkek’te toplanıyor

Kırgızistan’ın önceki cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev dün evine düzenlenen operasyonun ardından çıkan çatışmalar sonrasında bugün akşamüstü saatlerinde gözaltına alındı.
Yolsuzluk suçlaması yöneltilen Atambayev’in Bişkek yakınlarındaki Koy-Taş köyündeki konutuna yönelik operasyonda çıkan çatışmada bir asker yaşamını yitirmiş, en az 36 kişi yaralanmıştı.
Atambayev’in destekçilerinin güvenlik güçlerini rehin aldıkları ve silahlarına el koydukları belirtilmişti.
Bugün düzenlenen ikinci operasyonla gözaltına alınan Atambayev’in Bişkek’te İçişleri Bakanlığı binasına götürüldüğü belirtilirken, Atambayev destekçilerinin de parlamento binasının bulunduğu Ala-Too meydanında tolanmaya başladıkları bildirildi.
Atambayev’in dokunulmazlığı ve eski cumhurbaşkanı statüsü 27 Temmuz’da parlamento tarafından kaldırılmıştı.
Öte yandan Avrasya Hükümetler Arası Konseyi toplantısına katılmak üzere Kırgızistan’a giden Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev’in yarın Bişkek’te Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile görüşeceği belirtildi.