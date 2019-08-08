Kırgızistan'da Atambayev'i tutuklamak için ikinci operasyon

Kırgızistan'da güvenlik güçleri, eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in tutuklanması amacıyla evine ikinci kez operasyon başlattı.
Perşembe, 08 Ağustos 2019 15:54

Kırgızistan'da güvenlik güçleri, dokunulmazlığı kaldırılan ve polise ifade vermeye gitmeyen Eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev’in, başkent Bişkek’e 12 kilometre uzaklıkta bulunan Koy-Taş köyündeki evine dün baskın yaptı.

DESTEKÇİLERİ ÇATIŞMA ÇIKARDI, GÜVENLİK GÜÇLERİ GERİ ÇEKİLDİ

Gözaltı sırasında Atambayev’in destekçileriyle polis arasında çıkan çatışmada 1 kişi öldü, 45 kişi yaralandı.

Operasyon başarısızlığa uğrayınca Atambayev'i gözaltına alamayan güvenlik güçleri geri çekildi.

İKİNCİ OPERASYON

Bugün güvenlik güçleri, Atambayev'in tutuklanması amacıyla evine ikinci kez operasyon başlattı.

 