Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün yetkisi genişletildi

OPCW'nin Lahey'de düzenlenen konferansında örgüte kimyasal silahların kim tarafından kullanıldığını tespit yetkisi tanındı.

Hollanda'nın Lahey kentinde Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) tarafından düzenlenen 4. Acil Taraf Devletler Konferansında, örgütün yetkisinin genişletilmesine karar verildi.

İngiltere'nin inisiyatifi ve Türkiye'nin de içinde bulunduğu toplam 22 ülke ile ortak sunulan karar tasarısı, 24'e karşı 82 oyla kabul edildi.

Konferansta söz alan İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, "Bu kararla birlikte, OPCW kendini kimyasal silah kullanılıp kullanılmadığını tespitle sınırlamayacak, kimyasal silah kullandığını düşündüğü örgütü, devleti de suçlayabilecek" diye konuştu.

Rusya ise kararın OPCW'nin geleceğini sorgulanır hale getirdiğini ifade ederek ret oyu kullandı.

ABD ve AB'nin lehte oy kullandığı, Rusya, İran ve Suriye'nin ise ret oyu verdiği kararla, OPCW'ye kimyasal silahların kim tarafından kullanıldığını tespit yetkisi verilmiş oldu. Bundan önce OPCW'nin suçlamada bulunma hakkı yoktu.