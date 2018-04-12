Kimyasal saldırı yalanı: Sahteciliği bile beceremediler

Rus haber kanalı Vesti News, Duma'da kimyasal silah kullanıldığına dair ortaya atılan iddiaların çelişkilerini madde madde anlattı.

Yekaterina Grigorova, Vesti televizyonunda Beyaz Miğferler kaynaklı kimyasal saldırı iddialarının tutarsızlıklarını anlattı.

"Sahte bayrak operasyonunu bile beceremiyorlar" başlığıyla sunulan haberde, kimyasal silah kullanımına dair herhangi bir soruşturma açılmadığı, Suriye hükümetine temelsiz suçlamalar getirildiği belirtiliyor.

Beyaz Miğferler'in iddialarının "her zamanki gibi" tutarsız olduğunu söyleyen sunucu, görüntülerde örgüt üyelerinin gaz maskesi takmamasına ve kimyasal silahlara karşı herhangi bir önlem almamasına dikkat çekerken, sunulan verilere göre gaz maskesiz herhangi birinin olay yerinde anında öleceği vurgulanıyor.

Programda saldırı mağdurlarına tıbbi destek verenlerin maskesiz olduğuna dikkat çekilirken tıbbi müdahale yapan kişinin mutlaka gaz maskesi takması gerektiği söyleniyor. Gaz maskesi bulunanların ise eldiven takmadığına dair görüntülere yer veriliyor.

Tutarsızlıklardan bir diğeri, kimyasal saldırıya maruz kaldığı iddia edilen kişilerin hortumla yıkanması. Bu yöntem, kimyasal saldırılarda tamamen faydasız.

Saldırının gerçekleştiği iddia edilen bölgenin bir film stüdyosunu andırdığını belirten Grigorova, olayı izleyen bazı kişilerin kayıtsızlığına ve sakinliğine dikkat çekiyor.

Son olarak sarin ve benzeri gazların havada üç hafta boyunca etkili kaldığı belirtilerek, saldırı esnasında herhangi bir kamera çekimi yapabilmenin mümkün olmadığına işaret ediliyor.