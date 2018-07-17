Kim Jong-un'dan ülkenin ekonomisine sert eleştiri

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un, ülkenin ekonomisine yönelik eleştiri yönelterek, ekonomik gelişmenin yavaşlığından şikayet etti.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un, KDHC ekonomisine sert eleştirilerde bulundu. Kim, ülkenin ekonomik projelerinin tamamlanmasındaki gecikmeleri hedef aldı.

Ülke için önemli bir enerji santralinin tamamlanmasındaki gecikmelere ve ekonomik yavaşlığa tepki gösteren Kim'in eleştirileri devlet medyasında yer aldı.

Rodong Sinmun, Kim'in eleştirilerini de içeren 9 sayfalık bir yazıyla ülkedeki ekonomik sorunları tartıştı.

KDHC liderinin eleştirileri İngilizce'ye de çevrilerek KCNA tarafından yaymlandı.

BBC'ye konuşan NK News analisti Fyodor Tertitskiy, Rodong Sinmun'da yayımlanan eleştirilerin dikkat çekici olduğunu, "normalde böyle şeylerin basında açık tartışılmadığını" öne sürdü.

Kim'in ülkenin gerginliklerinin yatışması sebebiyle ilgisini diplomasiden ekonomiye yönelttiği ve ekonomiden memnun olmadığı aktarılıyor.

Kim Jong-un, projelerle ilgilenmeyen bakanlarını eleştiriyor.