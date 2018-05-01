Kim Jong-un Trump'ın sınırda buluşma teklifini kabul etti

KDHC lideri Kim Jong-un, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kore sınırında buluşma teklifini kabul etti.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un ile Güney-Kuzey sınırında görüşme gerçekleştirmişti.

CNN'in haberine göre bu görüşmenin ardından ABD Başkanı Donald Trump, kendisinin de KDHC lideri ile sınırda görüşmek istediğini açıklamıştı.

KDHC liderinin görüşmenin burada gerçekleşmesini kabul ettiği, Güney Kore yönetiminin de ABD-KDHC görüşmesinin koşullarının belirlenmesinde aktif rol oynadığı kaydediliyor.

Habere göre Trump KDHC-Güney Kore görüşmesinden ve görüşmenin tamamının televizyonda yayımlanmasından hoşnut kaldı ve kendisi de aynı yerde görüşme gerçekleştirmek istedi.

Trump, açıklamasında sınırdaki Barış Evi'nin "sembolik" önemi olacağını söylemişti.