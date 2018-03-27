'Kim Jong-un Çin'i ziyaret etti'

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un'un Çin'i ziyaret ettiği öne sürüldü.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un'un 2011 yılında göreve gelmesinden beri ilk yurtdışı ziyaretini gerçekleştirdiği söyleniyor.

Bloomberg'in adı verilmeyen üç kaynağa dayandırdığı haberine göre, üst düzey KDHC'li yetkililer Pekin'e tren yolculuğu gerçekleştirdi.

Ziyaretin amacının KDHC ile Çin arasındaki ilişkileri yumuşatmak olduğu belirtilirken, kullanılan trenin eski KDHC lideri Kim Jong-il'in kullandığı trenin benzeri olduğu bildiriliyor.

Ayrıca ziyaret sırasında Tiananmen Meydanı'nda güvenlik önlemleri alındığı, bu önlemlerin yalnızca Çin yönetimiyle yabancı devlet başkanları arasındaki görüşmelerde alındığı belirtiliyor.

KDHC yönetiminin, ABD ve Güney Kore ile görüşmeler yapacağı bilinirken, Çin'in yapılacak görüşmeler öncesinde KDHC lideriyle konuşmak istediği ve arka planda kalmaktan yana olmadığı aktarılıyor.