Kiliseye giden binden fazla kişi manevi istismardan şikayetçi

İngiliz Hıristiyanlar arasında yapılan araştırmaya göre, kiliseye giden binden fazla kişinin manevi istismara uğradığı kaydedildi.

Kiliseye giden binden fazla kişinin kontrol ve cezalandırma anlamında manevi istismara uğradığı belirtildi.

The Telegraph'dan Olivia Rudgard'ın haberine göre, kiliseye gidenleri ibadet etmeye zorlamak, kontrol etmek ve cezalandırmak için dini metinlerin kullanıldığı belirtildi.

Kiliseler Çocuk Koruma Danışma Servisi yetkili müdürü Justin Humphreys, "Mesaj verirken kendi görüşümüz olduğunu belirtmeli, herkesin düşüncesinin farklı olabileceğini vurgulamalıyız. Örneğin, kilisenin boşanmaya karşı çıkması, kiliseye gelen boşanmış bir kişiyi incitebilir, bu tutum doğru değil" ifadelerini kullandı.

Araştırmaya katılanların Anglikan, Baptist, Bağımsız ve Pentikostal kiliselerin üyelerinden olduğu belirtildi.