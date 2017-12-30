Kiev-Ankara seferi 'fazla kedi' yüzünden gecikti

Ukrayna’nın başkenti Kiev’in havalimanlarından birinde, "fazla kedi" yüzünden Ankara’ya giden uçağın iki saat gecikmeyle havalanabildiği aktarıldı.

Kiev'de adı açıklanmayan havayolu şirketlerinden birinde bagajında yedi kedi tespit edilen yolcunun tartışmaya neden olması üzerine uçağın geç havalandığı belirtildi.

Sputnik'in haberine göre, adı açıklanmayan havayolu şirketinin kurallarına göre her bir yolcunun en fazla altı hayvan taşımasına izin verilirken, Kiev-Ankara seferinin yolcularından birinin bagajında yedi kedi tespit edildi.

Kedilerden birini bırakması istenen yolcunun, havayolu şirketi yetkilileri ve polis ile tartışmaya başladığı aktarıldı.

Tartışmaya katılan diğer yolculardan bazılarının kedisinden vazgeçmek istemeyen kişiye destek verirken, uçağın gecikmesi nedeniyle öfkelenen diğer yolcuların, sorun yaşayan yolcunun uçaktan indirilmesini talep ettiği ifade edildi.

Yaşanan tartışmalar üzerine, havayolu şirketinin geri adım atarak yedinci kedinin uçmasına izin verdiği belirtildi.