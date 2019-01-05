Kıbrıs'ta vicdani ret yasa tasarısı meclise geliyor

Kuzey Kıbrıs'ta Bakanlar Kurulu'nun onayladığı vicdani ret yasa tasarısı, pazartesi günü meclise sunulacak.

Kuzey Kıbrıs’ta pazartesi günü meclise sunucalak yasa tasarına göre zorunlu askerlik görevini yerine getirmek ismeyenlere iki seçenek sunulacak.

Zorunluğu askerliği görevini yerine getirmek istemeyen vicdani retçilere Silahlı Kuvvetler altında, “sivil görevli” olarak hizmet yapma ya da Silahlı Kuvvetler altında ancak “görevlendirme” ile kamu kuruluşlarında çalışma alternatifleri sunulacak. Vicdani retçiler kamu kuruluşlarında, başta bekçilik olmak üzere alt kademe işler de yapacak.

Koalisyon hükümeti tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kurulu tarafından imzalanan yasa tasarısı, pazartesi günü meclise gönderilecek. Tasarının mecliste değişmesi bekleniyor.

Kıbırıs Postası’nın haberine göre ise kurulacak vicdani ret komisyonuna yapılacak başvurunun ardından normal askerlik süresinden daha uzun bir müddet boyunca üniformasız, silahsız biçimde “sosyal sorumluluk projeleri veya askeri makamların idari işlerinde” görev yaptırılması gündemde.

Kuzey Kıbrıs’ta vicdani reddini açıklayan ve yılda bir gün katılmanın zorunlu olduğu seferberlik hazırlığına katılmayı reddeden Halil Karapaşaoğlu, geçtiğimiz gün 2 bin lira para cezasına ve ödememesi durumunda hapis cezasına çarpırılmıştı.