Kıbrıs'ta BM Barış Misyonu'nun görev süresi uzatıldı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 1964'ten bu yana faaliyet gösteren Kıbrıs'taki BM Barış Gücü Misyonu'nun görev süresinin 6 ay daha uzatılmasına karar verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Kıbrıs'taki BM Barış Gücü Misyonu'nun (UNFICYP) görev süresinin 6 ay daha uzatılmasına karar verdi. Böylece BM misyonu adadaki varlığını 31 Ocak 2019’a kadar sürdürecek.

Dışişleri Bakanlığı karara tepki gösterdi. Yaptığı yazılı açıklamada kararın Türkiye açısından bir anlam taşımadığını ifade eden bakanlık, Barış Misyonu’nun görev süresinin uzatılmasını “Kıbrıs meselesinin çözümüne katkı sağlamamaktadır” sözleriyle değerlendirdi.

Fileleftheros gazetesinin aktardığı habere göre, Kıbrıs’ın BM Daimi Temsilcisi Kornilios Korniliu geçtiğimiz gün ABD’nin BM Temsilcisi Nikki Haley’le görüştü. ABD’nin, diğer barış misyonlarında olduğu gibi UNFICYP’in de görev süresinin uzatılmasını ancak küçültülmesini istediği biliniyor. Barış Misyonunun müzakereler için “elverişli ortamı sağladığını” belirten Kıbrıs yönetiminin aksine Kuzey Kıbrıs yönetimi misyonun ''önemli ölçüde işlevini yitirdiğini'' savunuyor.

1964’ten bu yana adada bulunan ve bin 21 kişinin görev yaptığı askeri birliğin bütçesi Kıbrıs, Yunanistan ve BM tarafından karşılanıyor.