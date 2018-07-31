Kıbrıs'ta barış için: Toplumlararası Çocuk Korosu'na kayıtlar başladı

Kıbrıs'ın birliği ve barış için mücadele eden kurumların girişimiyle kurulan Toplumlararası Çocuk Korosu, 2018-2019 dönemi için kayıt almaya başladı.

Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği (AHDR), Dayanışma Evi (H4C), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Proodeftiki İlkokul ve Okul Öncesi Öğretmenleri Hareketi'nin öncülüğünde kurulan Toplumlararası Çocuk Korosu (ICC) çalışmalarına devam ediyor.

Kıbrıs'ın birliği ve barış için mücadele eden kurumların destek verdiği Toplumlararası Çocuk Korosu, 2018-2019 dönemi için kayıt almaya başladı.

KTÖS'ten yapılan duyuruda, "Kıbrıs'taki tüm toplumların çocuklarını, birçok dilde birlikte sevgi, barış ve arkadaşlık şarkıları söylerlerken izlemenin ve dinlemenin, barış içinde birlikte yaşama konusunda çok güçlü bir mesaj vereceğine inanıyoruz" dendi.

PROVALAR EKİM'DE BAŞLAYACAK

Kıbrıs’ta yaşayan 7-11 yaş arası çocuklardan oluşan koronun, provalara eski ve yeni üyelerinin katılımıyla 3 Ekim'de başlayacağı belirtildi.

Ekim 2018'den Temmuz 2019'a kadar haftada 1 kez gerçekleştirecek koro çalışmalarına alanında tecrübeli koro şefleri Lena Melanidou ve İmge Arabi yol gösterecek. Çocukların birbirleriyle ve şefleriyle olan ilişkilerinde güven oluşturabilmek ve tanıma sürecini hızlandırmak adına çeşitli oyunlar ve aktiviteler de gerçekleştirilecek.

Provalar, Yeşil Hattın her iki yanından gelenler için kolayca erişilebilir olduğu ifade edilen Dayanışma Evi’nde her Çarşamba saat 17.15 - 18.30 arasında yapılacak.