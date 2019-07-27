Kıbrıslı piskopos ‘Anne anal seksten haz alırsa çocuk eşcinsel olur’ dedi

Kıbrıslı piskopos Neofitos, bir kadın hamileyken anal seksten haz alırsa doğacak çocuğun eşcinsel olacağı iddiasını dile getirdi. Piskopos bir ilkokulda sarf ettiği bu sözlerini ‘bunlar azizlerin ve kilisenin görüşleri’ diyerek savundu.

Kıbrıs'ta Güzelyurt Piskoposu Neofitos, Akaki'deki bir ilkokulda yaptığı konuşmada eşcinselliğin, hamile bir kadının anal seks yapması ve bundan haz duyması sonucunda cenine aktarılan bir "problem" olduğunu savundu.

Piskopos Aziz Porfirios'un yazılarında konuyu dile getirdiğini söyleyen Piskopos Neofitos, kadın hamileyken çiftin seks yapmasının ve anal seksin “doğal olmadığını” ileri sürdü. Piskopos “Ebeveynler tarafından genellikle çocuğa bulaşan bir sorun” olarak tanımladığı eşcinselliği, kadın anal seksten hoşlandığında “doğacak çocuğa bulaşan bir arzu yaratıldığını” iddia etti.

KİLİSENİN GÖRÜŞÜ DİYE SAVUNDU

Neofitos eşcinsellik konusundaki açıklamalarını Ortodoks kilisesinin ve azizlerin bu konudaki görüşleri olduğunu söyleyerek savundu. Neofitos ayrıca bu konuda insanları Güzelyurt kilisesinin web sitesini ziyaret etmeye çağırdı.