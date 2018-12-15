Kıbrıslı liderden gaz paylaşım önerisi: 4 bize, 1 Türklere

Birleşmiş Milletler temsilcisi ile gerçekleştireceği görüşme öncesinde açıklamalarda bulunan Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, adanın doğal kaynaklarının nüfusa oranlı olarak 'güney kesimine 4, kuzey kesimine 1' şeklinde paylaştırılmasını önerdi.

Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs özel danışmanı Jane Holl Lute ile Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, yarın Kıbrıs meselesi hakkında görüşmek için bir araya gelecek.

Görüşme öncesi Euronews'e açıklamalarda bulunan Anastasiadis, Akdenizde devam eden sondaj gerilimine ilişkin adanın doğal zenginliklerinin kararlaştırılan 4'e 1 nüfus oranı üzerinden yapılmasını teklif etti.

'BİZE DÖRT, TÜRKLERE BİR'

"Kıbrıs'ın egemenlik hakları pazarlık konusu olmayacağını" belirten Anastasiadis, "Kıbrıslı Türklere ve Türkiye’ye söylediğim gibi, Kıbrıs Rum kesiminde sahip olunanları kötüye kullanma ya da bunlardan faydalanma konusunda hiçbir soru işareti yoktur. Kararlaştırılan bir nüfus oranı var, 4'e 1 (4 Kıbrıslı Ruma karşılık 1 Kıbrıslı Türk) ve bu orana göre istediğimiz noktaya ulaşabilirsek doğal zenginliğin paylaşımını da bu şekilde yaparız" ifadelerini kullandı.

Kıbrıs'ta gerilimin artırılmasını istemediğini söyleyen Anastasiadis, adanın askerileştirilmesine dair bir senaryoda bulunmayacaklarını belirtti.

Türkiye Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’de doğalgaz arama ve sondaj çalışmalarına karşı çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan “Doğu Akdeniz'deki doğal kaynakların ülkemiz ve KKTC dışlanarak adeta gasp edilmesine yönelik girişimleri kesinlikle kabul etmeyeceğiz" demişti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de dün yaptığı açıklamada “Türkiye'nin onay vermediği hiçbir projenin oldu bittiye getirilmesine izin vermeyeceğiz” diye konuşmuştu.