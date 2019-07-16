Kıbrıs Ulusal Konseyi'nden Kuzey Kıbrıs'ın ortak komite önerisine ret

Kıbrıs Ulusal Konseyi, Kuzey Kıbrıs'ın sondaj konusunda ortak komite kurulması önerisini reddetti.

Kıbrıs Ulusal Konseyi, Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı’nın hidrokarbonlar konusunda ortak komite kurulmasına dair önerisini ele almak için bu sabah Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis başkanlığında Limasol’da bir araya geldi.

Akıncı'nın önerisi, konsey tarafından kabul edilemez olarak değerlendirildi.

Öneride ortak hidrokarbon komitesinin oluşumu, çalışma yöntemleri ve yetkileriyle ilgili temel prensipler, gelir paylaşımı, mevcut lisansların durumu, gelirlerin kullanım öncelikleriyle ilgili ayrıntılar yer alıyordu.