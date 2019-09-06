Kıbrıs: Türk İHA’lar yolcu uçaklarını engelliyor

Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarının iddiasına göre, Paphos Havaalanı'na 15-20 mil mesafede uçan Türk İHA’ları, yolcu uçaklarının rotalarını değiştirmeye zorluyor.

Kıbrıs Cumhuriyeti yetkililerinin iddiasına göre; Türkiye’ye ait insansız hava araçları (İHA), Paphos Havaalanı'nı kullanan yolcu uçaklarının iniş ve kalkışlarına engel oldu. Uçakların Fatih sondaj gemisinin faaliyet gösterdiği alanı koruduğu iddia edilirken, yolcu uçaklarının normal rotalarını değiştirmek zorunda kaldıkları bildirildi.

Türk hava araçlarının Antalya ile Paphos arasında uçtuğunu, ancak durumun “kontrol altında” olduğunu belirten Lefkoşa Sivil Havacılık Kontrol Merkezi Başkanı Haris Antoniadis, Sigma TV’ye yaptığı açıklamada, “Bir veya en fazla iki İHA’nın düzenli olarak Paphos’a 15-20 mil mesafede uçtuğunu biliyoruz” dedi. Antoniadis, bu İHA’ların varlığının, hava trafik kontrolörlerini uçakların çarpışmasını önlemek için rotalarını değiştirmeye zorladığını söyledi.

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'ne göre, Türkiye’nin uluslararası alandaki sularda askeri uçaklarla uçma izni bulunuyor ancak, koordinasyon konusunda temas kurmaması sorun teşkil ediyor.

Sputnik’in aktardığına göre, Ulaştırma Bakanı Vasiliki Anastasiadu da iletişimin olmadığını, ancak bunun yolcu uçakları için tehdit oluşturmadığını belirtti.

Kıbrıs makamları ihlallerle ilgili uluslararası örgütleri bilgilendirdiklerini duyurdu.