Kia yüz binlerce otomobili geri çağırdı: Hava yastığında problem var

Kia, ABD genelinde satışa sunduğu otomobillerinin bazı modellerinde hava yastığıyla ilgili yaşanan teknik sıkıntı nedeniyle 500 bini aşkın otomobilini geri çağırdığını duyurdu.

Kia, ABD'de 507 bin aracını geri çağırdı. Otomobil üreticisi, bu araçların hava yastığı kontrol ünitelerinin, hava yastıklarının elektronik aksamında teknik sorun yaşandığını kaydetti.

Geri çağrılan modeller arasında Forte modelleri 2010-2013, Optima modelleri 2011-2013, Optima Hybrid modelleri 2011-2012 ve Sedona araçlar bulunuyor.

Araçların elektriksel aşırı yüklenmeye karşı duyarlılığının, hem ön hava yastığını hem de emniyet kemeri ön gericilerini önleyen kısa devreye neden olabileceğini, sürücü ve ön koltuktaki yolcunun bir çarpışma durumunda çalışmasını engellemesine neden olabileceği belirtiliyor.

Kia'nın yaşanan bu sorunla ilgili henüz bir çözümü olmasa da, üzerinde çalışmalar devam ediyor.