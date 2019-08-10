Keşmir'e giden komünist liderlere gözaltı

Parti üyelerini ziyaret etmek üzere Keşmir'e giden Hindistan Komünist Partisi ve Hindistan Komünist Partisi (Marksist) yöneticileri dün havalimanında gözaltına alındı.

Önceki gün Cemmu ve Keşmir Meclisi üyeleriyle görüşmek için yola çıkan Hindistan Komünist Partisi ve Hindistan Komünist Partisi (Marksist) genel sekreteleri D. Raja ve Sitaram Yechuri Srinagar Havalimanı'nda gözaltına alındı ve kente girmelerine izin verilmedi. Komünist liderler yola çıkmadan önce Cemmu ve Keşmir Eyaleti valisine Keşmir vadisindeki partililerle görüşmek istediklerini bildiren ayrı ayrı mektuplar iletmişti. CPI(M) lideri Yechuri sağlık durumu kötü olan parti yöneticisi Yusuf Tarigami'yi ziyaret etmek üzere yola çıkmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Modi hükümeti tarafından yapılan ve Pakistan ile gerilimli hatta bulunan Cemmu ve Keşmir eyaletinin özel statüsünü kaldıran ve eyaleti ikiye bölen değişiklik, iki parti tarafından da anayasa ile bağdaşmadığı ve ulusal birliği zedeleyen bir adım olduğu, bölge halkının Hindistan'ın geri kalanıyla bağlarını koparacağı gerekçesiyle kınanmıştı. Değişiklik sonrası eyalete on binlerce asker yığılmış, protesto eden halkın ise hareket etmesi engellenmişti. HKP(M) tarafından bu hamlenin ülkede gün geçtikçe kötüleşen ekonomik durumu halkın gözünden kaçırmak için başvurulan bir hamle olduğu ifade edilmişti.

MODİ'NİN İFADELERİ GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Başbakan Narendra Modi bir önceki gün bölgede her şeyin olağan akışına kavuştuğunu ve halkın eyaletin koparılması kararından memnun olduğunu duyurmuştu. Havalimanından Delhi'ye dönen HKP ve HKP (M) liderleri tarafından yapılan açıklamada ise Modi'nin sözlerinin gerçeği yansıtmadığı, gerçekte Cemmu ve Keşmir bölgesinin sokaklarda gezinen on binlerce güvenlik gücü tarafından işgal altında bulunduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca iki yasal partinin yöneticilerinin açık siyasi faaliyetlerine izin verilmemesinin anayasanın ihlali olduğunu, halkın BJP hükümetinin yarattığı korku atmosferine yenik düşmemek için ayağa kalkması gerektiği dile getirildi. Yechuri yoldaşı Yusuf Tarigami'ye kendisini ziyaret etmenin tüm yasal yollarını deneyeceklerini ifade eden bir mektup yazdı.