Keşmir’de ABD-NATO planı yürürlükte: Hedefte Rusya, İran ve Çin var

Yorumculara göre Keşmir bölgesindeki çatışma ABD-NATO ikilisinin Rusya-İran-Çin cephesine karşı savaş planın bir parçası.

Kuzey Doğu Hindistan-Çin sınırında tansiyon yükseliyor. Pakistan-Hindistan kuvvetlerinin karşılıklı uçak düşürme haberlerinin ardından hava savunma sistemleri teyakkuza geçirildi, bölgeye zırhlı sevkıyatı da devam ediyor.

Yorumculara göre Keşmir bölgesindeki çatışma ABD-NATO ikilisinin Rusya-İran-Çin cephesine karşı savaş planın bir parçası. Avrupa-NATO sınırındaki Ukrayna’dan Çin sınıra uzanan altı ayrı noktada benzer planlar yürürlükte. Savaşın başlama vuruşu Keşmir’de yapıldı, diğer bölgelerde de bombaların pimini çekmeye hazırlanıyor. Yani söz konusu olan Hindistan’ın Pakistan'a saldırması değil. ABD, Rusya-Çin,-Pakistan ve Hindistan'ın tam ortasındaki Keşmir’i koparıp askeri üs yapmak üzere harekete geçiyor.

Son çatışmanın ortasında El Kaide’nin durması da bu iddiaları güçlendiriyor. Hindistan uçakları, Keşmir’de Pakistan'a ait bölgede yuvalanan, El-Kaide bağlantılı Ceyş-i Muhammed ait kampları bombalarken vuruldu. Hindistan uçaklarının saldırılarında 300'e yakın El-Kaide militanın öldürüldüğü belirtiliyor. Buna karşın Pakistan, Hindistan'a ait 2 Mig-21 vurup, birini düşürdüğünü, Hindistan da, 1 Pakistan F-16'sını düşürdüğünü iddia ediyor.

Bu arada Pakistan'daki El Kaide kamplarını bombalayan Hindistan, diplomatik zafer kazanmış görünüyor. Çatışmanın başlamasının ardından ülkeler pozisyon almaya başladı. Örneğin Fransa, Pakistan ve Hindistan geriliminde Hindistan'ı desteklediklerini ilan etti. Hindistan'ın terörle mücadelesini ve Keşmir üzerindeki hak iddialarını tanıdıklarını açıkladı. Pakistan'a da terörist gruplarla irtibatını kesmesi gerekti mesajı verdi.

GERİLİM DEVAM EDİYOR

Hindistan ve Pakistan arasında karşılıklı savaş uçaklarının düşürülmesiyle had safhaya ulaşan gerilim devam ediyor. Krizin merkezi Keşmir bölgesinde konuşlanan askeri birliklerin birbirlerine ateş açtığı belirtilirken, yerli halk da bölgeyi terk etmeye başladı. Ateş hattından kaçan halkın, Keşmir'in Pakistan kontrolündeki bölgesinin başkenti Muzafarabad'da hükümet binalarına sığındıkları kaydedildi.

Öte yandan gerilim nedeniyle Pakistan-Hindistan arasında demiryolu seferleri durduruldu. Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, sivil uçuşlara kapatılan dokuz havaalanında yeniden faaliyete geçildiği bildirildi.

ÇATIŞMALARIN BAŞLANGICI

Hindistan geçtiğimiz gün Keşmir kontrol hattının Pakistan tarafındaki Ceyş-i Muhammed örgütüne ait kampa hava saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

Pakistan ordusu ise hava sahalarına giren iki Hint savaş uçağının vurulduğunu ve birinin düştüğünü açıkladı. Pakistan, iki Hint pilotun ellerinde olduğunu belirtti. Hindistan medyası ise Hint ordusunun bir Pakistan savaş uçağını düşürdüğünü duyurdu.

Hindistan'da 14 Şubat'ta paramilis konvoyunu hedef alan bombalı saldırıda 44 asker hayatını kaybetmiş, 20 asker de yaralanmıştı. Yeni Delhi yönetimi saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçlamış, saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetmişti.