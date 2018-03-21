Kerkük'te sivillere silahlı saldırı: 6 ölü, 15 yaralı

Kerkük’ün güneyinde Tuzhurmatu ile Dakuk ilçeleri arasında sivilleri taşıyan minibüse silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ikisi çocuk 6 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Kerkük’ün güneyindeki Tuzhurmatu ile Dakuk ilçeleri arasındaki yolda, kimliği bilinmeyen silahlı kişiler tarafından seyahatten dönen vatandaşların bulunduğu minibüse silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda ikisi çocuk 6 kişi öldü, aralarında çocukların da bulunduğu 15 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar tedavi için Tuzhurmatu Hastanesine kaldırıldı.

Saldırının iki pikap ile gelen kimliği bilinmeyen kişiler tarafından yapıldığı bildirildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.