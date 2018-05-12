Kerkük’te sandıklar kapanırken patlama oldu, 3 kişi öldü

Irak’ta bugün yapılan milletvekili seçimlerinde sandıkların kapatıldığı sırada Kerkük’te bir araçta meydana gelen patlamada 3 kişi öldü.

Irak'ta bugün yapılan seçimlerde sandıkların kapandığı sırada Kerkük’ün güneyinde bir araçta patlama oldu. Uzaktan kumandalı bir bombanın patlaması sonucu araçta bulunan 2 seçmen ve 1 müşahidin yaşamını yitirdiği bildirildi. Euronews’un haberine göre saldırıyı IŞİD üstlendi.

Kerkük’te öğle saatlerinde de mayın patlaması sonucunda 6 güvenlik görevlisi yaşamını yitirmişti.

Reuters’ın Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu’nun verilerinden aktardığına göre, seçimlere katılım bazı bölgelerde yüzde 30’larda kaldı.

Öte yandan Hürriyet’in haberine göre Kerkük seçim kurulunun önünde protestocu gruplar toplandı. Oy sayımının başladığı saatlerde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) muhalefet çatısında yer alan Goran (Değişim) Hareketi, seçimler için kullanılan elektronik sistemin hacklendiğini iddia etti.

Irak’ta bugün yapılan seçimler, ABD işgaliyle 2003 yılında Saddam Hüseyin’in iktidardan düşürülmesinden sonraki dördüncü, hükümetin IŞİD’e karşı zaferini açıklamasından sonraki ilk seçimler olma özelliğini taşıyor. 7 bine yakın aday 329 kişiden oluşan meclise girmek için yarışıyor.