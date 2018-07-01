Kerkük’te oy deposuna intihar saldırısı

Irak’ın Kerkük ilinde oy pusulalarının bulunduğu depoya intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda bir kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Irak’ta Mayıs ayında yapılan seçimlere hile karıştığı iddiasıyla oyların yeniden elle sayılması kararının ardından bugün Kerkük’te oy pusulalarının bulunduğu depoya intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda bir kişi öldü, 20 kişiyse yaralandı.

Bombalı bir araçla oy pusularının saklandığı depoya düzenlenen intihar saldırısı, oyların elle sayılmasına başlanmasına iki gün kala yapıldı.

Polisin yetkililerine göre, aracın sürücüsü güvenlik güçlerinin ateş açması üzerine depoya giremeden aracı patlattı. Patlamada bir kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Patlamada oy pusulalarının saklandığı deponun zarar görmediği belirtildi.

Irak’ta dün alınan kararla oyların elektronik olarak değil elle yeniden sayılmasına Salı günü Kerkük’ten başlanması bekleniyor.

Ülkede Mayıs ayında yapılan seçimlerde Şii lider Mukteda El Sadr’ın ittifakı zaferle çıkmış, haftalarca süren görüşmeler sonucunda Sadr, hükümeti kurmak için seçimlerde üçüncü gelen Başbakan Haydar İbadi ile anlaşmıştı.

Haziran ayının başında Bağdat’ta bulunan bir oy deposunda da yangın çıkmış, Başbakan İbadi yangının “Irak ulusuna ve demokrasiye karşı” bir sabotaj olduğunu söylemişti.