'Kerkük-Ceyhan boru hattında peş peşe patlamalar meydana geldi'

Reuters'ın adını açıklamadığı güvenlik kaynağına dayandırdığı haberine göre, Irak'ın Kerkük kentinden Türkiye'deki Ceyhan limanına petrol taşıyan boru hattında üst üste yaşanan patlamalar sonrası yangın çıktı.

Irak petrolünü Türkiye'ye taşıyan Kerkük-Ceyhan boru hattında yangın çıktığı ileri sürüldü.

DW Türkçe'nin aktardığı habere göre, Reuters'a konuşan bir güvenlik kaynağı, yangının Musul'un 70 kilometre güneyinde yer alan Ayn Cehş köyünde altı el yapımı patlayıcının üst üste infilak etmesinden sonra çıktığını söyledi.

İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan kaynak, Ninova vilayetine bağlı köyden geçen boru hattındaki yangının itfaiye ekiplerince söndürüldüğünü belirtti ve boru hattının şu an için faaliyette olmadığını sözlerine ekledi.

Kerkük-Ceyhan hattındaki sevkıyat, Kerkük‘teki petrol sahalarına Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) düzenlenen bağımsızlık referandumuna misilleme olarak Ekim 2017’de Irak ordusu tarafından el konulmasının ardından durmuştu. Boru hattından sevkıyata, Bağdat ile Erbil arasında geçen Kasım ayında varılan anlaşmanın ardından yeniden başlanmıştı.

