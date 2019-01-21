Kırım yakınlarındaki Kerç Boğazı’nda iki gemi alev aldı. Gemilerdeki mürettebatın içinde Türkiye ve Hindistan vatandaşlarının olduğu bildiriliyor. İki kişinin öldüğü ifade edildi.

Kırım yakınlarındaki Kerç Boğazı’nda iki gemi alev aldı. Rusya Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi. Olayda iki kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

İki gemiden birinde patlama meydana geldiği, diğer geminin de bu patlamaya bağlı olarak alev aldığı belirtiliyor. Patlamanın meydana geldiği geminin sıvılaştırılmış doğalgaz taşıdığı ifade ediliyor.

Boğazdan ayrılırken hareket halinde olan gemilerde yangın çıktığı, iki gemide toplam 31 kişilik mürettebatın bulunduğu kaydedildi.

"Kandiy" ve "Maestro" adlı iki geminin de Tanzanya bayraklı olduğu bildirildi.

"Kandiy" isimli gemide 17 kişinin bulunduğu; bunlardan 9'unun Türkiye vatandaşı ve 8'inin Hindistan vatandaşı olduğu, "Maestro" gemisinde ise 7'si Türkiye ve 7'si Hindistan uyruklu olmak üzere 14 kişinin bulunduğu ifade edildi.

Olay yerine 10 kurtarma gemisi ile çok sayıda arama kurtarma personelinin gönderildiği açıklandı.

Rusya Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada gemilerdeki mürettebattan bazı kişilerin alevlerden kaçmak için denize atladıkları bilgisine de yer verildi.