Kerç Boğazı’nda iki gemi alev aldı: 10 kişi yaşamını yitirdi

Kırım yakınlarındaki Kerç Boğazı’nda iki gemi alev aldı. Türk ve Hint vatandaşlarının bulunduğu gemilerdeki mürettebattan 10 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi.

Kırım yakınlarındaki Kerç Boğazı’nda iki gemi alev aldı. Rusya Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi. Rusya Ulaştırma Bakanlığı olayda 10 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

İki gemiden birinde patlama meydana geldiği, diğer geminin de bu patlamaya bağlı olarak alev aldığı belirtiliyor. Patlamanın meydana geldiği geminin sıvılaştırılmış doğalgaz taşıdığı ifade ediliyor. Sıvılaştırılmış gaz taşıyan tankerlerdeki yangının nedeninin, ön bilgilere göre birinden diğerine yakıt transferi olduğu belirtildi.

Boğazdan ayrılırken hareket halinde olan gemilerde yangın çıktığı, iki gemide toplam 31 kişilik mürettebatın bulunduğu kaydedildi.

"Kandiy" ve "Maestro" adlı iki geminin de Tanzanya bayraklı olduğu bildirildi.

"Kandiy" isimli gemide 17 kişinin bulunduğu; bunlardan 9'unun Türkiye vatandaşı ve 8'inin Hindistan vatandaşı olduğu, "Maestro" gemisinde ise 7'si Türkiye ve 7'si Hindistan uyruklu olmak üzere 14 kişinin bulunduğu ifade edildi.

Olay yerine 10 kurtarma gemisi ile çok sayıda arama kurtarma personelinin gönderildiği açıklandı.

Rusya Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada gemilerdeki mürettebattan bazı kişilerin alevlerden kaçmak için denize atladıkları bilgisine de yer verildi. Denize atlayan mürettebattan 5'inin kurtarıldığı, 10 kişininse cansız bedenine ulaşıldığı duyuruldu.

ÖMER ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

AKP Sözcüsü Ömer Çelik iki geminin de sahiplerinin Türk olma ihtimali olduğunu söyledi. Çelik "31 mürettebattan 17’si Türk. Kazayı yakından takip ediyoruz" dedi.