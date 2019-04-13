Kenya’da Kübalı iki hekim silahlı kişilerce kaçırıldı

Kenya’da iki Kübalı hekim dün sabah saatlerinde silahlı saldırganlarca kaçırıldı. Hekimlerin Somali merkezli Eş-Şebab adlı cihatçı grup tarafından kaçırıldığı düşünülüyor.

Dünya genelinde nüfusa oranla hekim sayısı en düşük ülke olan Afrika ülkesi Kenya’da iki Kübalı hekim dün silahlı bir grup tarafından kaçırıldı.

Assel Herrera Correa ve Landy Rodriguez Hernandez adlı iki hekim Küba’nın geçen yıl Kenya ile yaptığı ikili anlaşma çevresinde ülkeye gönderilen 100 hekim arasında yer alıyordu.

Hekimleri Somali merkezli El Kaide bağlantılı Eş-Şebab örgütünün kaçırdığı tahmin ediliyor.

Küba Haber Ajansı hükümetin olayın ardından Kenya resmi makamlarıyla iletişime geçtiğini ve hekimleri bulmak için bir çalışma grubu oluşturulduğunu duyurdu.

Genel tıp uzmanı Correa ile cerrahi uzmanı Hernandez’in Kenya’nın kuzeydoğusunda Somali sınırı yakınlarında bulunan Mandera Hastanesi’ne resmi bir araçla giderken yolu kesen militanlarca kaçırıldığı belirtildi.

teleSUR’un haberine göre aracın önünü keserek ateş açan saldırganlar araçtaki bir polisi öldürdü, diğer polisi yaraladıktan sonra araçtaki iki Kübalı hekimi kaçırdı. Yaralanan polisin kaçmayı başardığı kaydedildi.

Kenya’daki hekim eksikliğini gidermek ve Kenyalı hekimlere mesleki eğtim vermek üzere yapılan anlaşma kapsamında geçen yıl ülkeye 100 Kübalı hekim gitmişti.