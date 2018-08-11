Kenya’da, Çin yatırımı limanı başkente bağlayan projenin yöneticilere tutuklama

Kenya'da 3 milyar dolarlık Nairobi-Mombasa demiryolu projesini yöneten iki üst düzey yöneticinin de aralarında bulunduğu 18 kişi, demiryolu için arazi tahsisinde yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandı. Projenin Çin tarafından inşa edilen limanı başkente bağlaması hedefleniyor.

Doğu Afrika’nın en önemli limanını Kenya’nın başkentiyle bağlayan demiryolu projesinde görevli iki üst düzey yöneticinin de aralarında bulunduğu 18 kişi tutuklandı.

Çin yatırımı olan limanı başkente bağlayan demiryolu projesi, Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta’nın en önemli çalışması olarak değerlendiriliyor.

Ulusal Toprak Komisyonu Başkanı Muhammed Abdalla Svazuri ve Kenya Demiryolları Kurumu'nun genel müdürü Atanas Kariuki Maina tutuklananlar arasında en çok dikkat çeken iki isim. Tutuklamalar şirket yöneticileri ve kamu görevlilerini hedef aldı.

Muhalefet liderleri ve Kenyalı iktisatçılar, ülkenin borç yükünü artırdığı gerekçesiyle demiryolu finansmanını eleştiriyordu. IMF'ye göre demiryolu projesi 2017-18 mali yılında GSYİH’nin yüzde 54’üne yakın.

Altyapı projesinin Çin tarafından fonlanmasına rağmen hiçbir Çin firmasının savcılığın iddianamesinde olmaması ise dikkat çekti.