Kendisini 'Polonya Başbakanı' olarak tanıttı, ABD temsilcisi anlamadan 20 dakika görüştü

Kendilerini "Polonya Başbakanı" olarak tanıtan Rus komedyenler, ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ile 20 dakikanın üzerinde görüştü.

"Vovan" ve "Lexus" olarak bilinen Rus komedyenler, kendilerini Polonya’nın yeni Başbakanı Mateusz Morawiecki olarak tanıtarak, ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley ile 20 dakikanın üzerinde telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmenin kaydını daha sonra YouTube'daki sayfalarında yayımlayan Rus komedyenler, Haley ile "yeni Polonya Başbakanı" taklidi yaparak gerçekleştirdikleri konuşmada ABD’nin Kudüs kararı, Washington ve Kiev arasındaki ölümcül silah sevkiyatı anlaşması, Rusya’nın Kuzey Akım 2 projesi, Gürcistan'ın eski Devlet Başkanı ve Odessa’nın eski valisi Mihail Saakaşvili’nin Ukrayna’da uğradığı baskı ve diğer konuları ele aldı.

Rus komedyen, ABD'den Saakaşvili davasından "Kevin Spacey'nin açıklamaları"na kadar çeşitli konularda görüş isterken Nikki Haley'in görüşme boyunca gerçekten "Polonya Başbakanı" ile görüşmediğini anlamaması dikkat çekti.

'BİNOMO' ÜZERİNE DERİN GÖRÜŞMELER

"Vietnam’ın yakınlarında, Çin’in güneyinde" bulunan "Binomo" isimli bir ülke bulunduğunu iddia eden komedyenler, Haley’e bu adayı bilip bilmediğini sordu. Haley soruya 'Evet' yanıtını verdi.

Haley'e Binomo seçimlerine "Rusya'nın müdahale ettiğini" söyleyen Rus komedyenler, ABD'nin Rus etkisine karşı tavrını öğrenmek istedi.

Haley, seçime yapılan müdahaleyi "takip ettiklerini" ve bu konuda gerekeni yapmakta olduklarını öne sürdü.

ABD'DEN 'POLONYA BAŞBAKANI'NA KUDÜS SÖZÜ

ABD temsilcisi, görüşme boyunca "Polonya Başbakanı"na Kudüs oylamasına desteklerinden dolayı teşekkür etti.

ABD'ye oylamada destek veren az sayıda ülkeden birinin Polonya olduğu biliniyor.

Nikki Haley, görüştüğü Rus komedyene Polonya'nın desteğini "asla unutmayacaklarını" ve Polonya'nın "her zaman kendilerinden yardım isteyebileceğini" söyledi.

20 dakikayı aşan görüşme boyunca Haley, Rusya'ya karşı Polonya'nın yanında olacaklarını da yineledi.