Kendini füzeyle fırlatıp çakılan düz dünyacının fırlatma tekrarı yarın

Ev yapımı roketiyle kendini fırlatan düz dünyacı Mike Hughes, geçtiğimiz pazar günü yaptığı fırlatışta internetten aldığı su ısıtıcısının bozulması üzerine kalkışta başarısız olmuştu. Dünyanın 'düz olduğunu kanıtlamak isteyen' Hughes yarın tekrar bir deneme yapacağını duyurdu ve bu işi ‘Amerikayı tekrardan yüceltmek’ (Make America Great Again) için yaptığını belirterek ABD Başkanı’na selam yolladı.

Düz dünyacı ‘gözüpek’, eski limuzin şoförü ve amatör roketçi Mike Hughes, 12 Ağustos pazartesi günü Kaliforniya'nın Mojave Çölü'nde yaptığı roket denemesinde kendisini 1.500 metre yükseğe fırlatmayı planlıyordu fakat düz dünyacının ev yapımı buharlı roketi, kendi açıklamasına bakılırsa internetten aldığı su ısıtıcısının bozuk çıkması nedeniyle başarısız oldu.

Space.com’un haberine göre ‘gözüpek’ düz dünyacı 17 Ağustos cumartesi günü bir kez daha kendini fırlatacak.

Hughes’un sözcüsü Darren Shuster’a göre, düz dünyacının Craigslist adlı platformdan 325 dolara satın aldığı hatalı ısıtıcı, suyu roketi itmek için buhar oluşturmak için gereken sıcaklık olan 200 santigrat dereceye kadar ısıtmakta başarısız oldu. Hughes’un sözcüsü aynı zamanda roketin burun konisinde de modifikasyonlar yapıldığını belirtti. Fırlatılması planlanan roketin burun konisine 50 dolar verildiğini söyleyen Shuster, burun konisinin nereden geldiğini veya asıl amacının ne olduğunu kimsenin bilmediğini ekledi.

ABD BAŞKANI TRUMP’A SELAMLARI VAR

Düz dünyacı Hughes, Space.com'a verdiği demeçte, “Bu fırlatma, ABD’lilerin bu ülkeyi tekrar yüceltmelerine yardımcı olmak için ilham vermek konusundaki kişisel arzumla ilgili" dedi. ‘Gözüpek’ düz dünyacı basında yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'dan kendisi ve fırlatış ekibi için davet alacağını umduğunu söyledi.

"Trump, başkan olduğundan beri gelmiş geçmiş en büyük başkan!" diyen Hughes aynı konuşmada “Başkan Trump’ın Make America Great Again (Amerika'yı yeniden yüceltelim) sözlerini, ev yapımı, buharla çalışan, insanlı roketimle yaymak istiyorum. Ben yerli ve milli ‘Roket Adamı’yım" dedi.

SONSUZLUK VE ÖTESİNE

Düz dünyacı Hughes'un hayatını tehlikeye atarken nihayi amacı dünyanın yüzeyinin 100 km yukarısında, uzayın başlangıcını temsil eden sınır olan Karman çizgisine ulaşıp ‘dünyanın düz olduğunu kanıtlamak’.

Hudapp isimli çöpçatanlık uygulaması tarafından finanse edilen düz dünyacı, proje için 2,8 milyon dolar para toplamak zorunda.