Kemal Okuyan: Küba hakkında uydurmaya devam ediyorlar hâlâ

Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan ile Küba’da yeni Anayasa hazırlık çalışmaları kapsamında hazırlanan taslak üzerinden üretilen ‘söylentiler’ hakkında konuştuk. Okuyan, ‘Küba’nın katı komünizmden vazgeçerek sosyalizmde karar kıldığı’ yönündeki iddialara ‘Kavramların içini boşaltıp duruyorlar. Sosyalizm komünizmin ilk evresi değilse ön evresidir. Bu süreçte olgunlaşan bir toplum komünizmi gündemine alır’ yanıtını verdi.

Uluslararası düzlemde de Türkiye’de sağdan sola pek çok yayın “Küba Anayasa’dan komünizm ifadesini çıkardı” başlıkları attı. Küba’da Anayasa hazırlanma süreciyle ya da 1976 yılında hazırlanan Anayasa’da kimi güncellemeler yapılması konularıyla ilgilenmeyen anti-komünistinden “ilericisi”ne pek çok mecra Küba’nın bir kez daha “sosyalizmden döndüğü”nü iddia ya da ima etti.

1991 yılından bu yana tüm iddia ve imaların gölgesinde, emperyalist-kapitalist sistemin sıkı kuşatması altında, ayakta kalabilmek için yapılan bir dizi manevrayla sosyalizm bayrağını dalgalandırmaya devam eden Küba’nın sosyalizm hedefinden vazgeçmediği çok açık.

Peki nedir işin aslı astarı?

Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan ile konuştuk.

Küba, Anayasası’ndan komünizmin çıkarıldığı haberleri ile yine gündemde. Nedir bu konunun aslı?

Küba hakkında uydurmaya devam ediyorlar hâlâ. Konuya ilişkin ilk söylenmesi gereken bu. Küba hakkında da değil, sosyalizm hakkında uydurmaya devam ediyorlar hâlâ… Uyduruyorlar, yalan söylüyorlar, çarpıtıyorlar…

Ama ateş olmayan yerden duman çıkmıyor. Anayasa taslağında Küba toplumunu tarif ederken “komünizm” kavramını içeren cümle atılmış durumda. Bazı Kübalı yetkililer de bu doğrultuda açıklamalar yaptı.

Bu doğru. Ancak Küba’da ne dün ne bugün kimse ülkenin komünist olduğunu iddia etmedi ki! Komünizm istenince hemen kurulacak bir toplumsal sistem değil. Sınıfları tamamen ortadan kaldıracaksınız, kafa ile kol emeği arasındaki ayrım silikleşecek, köy-kent ayrımı ortadan kalkacak, bolluk olacak, herkesin ihtiyacı kadar kaynağı kullanacağı ya da daha doğrudan söyleyelim tüketeceği bir toplum. Devlet sönümlenecek. Bırakın Küba’yı insanlık hiçbir yerde böyle bir topluma ulaşmadı. Böyle bir topluma yaklaşıldı ama ne Sovyetler Birliği’nde ne Demokratik Alman Cumhuriyeti’nde ne de başka ülkelerde komünizm bir gerçeklik haline geldi. Sosyalizmle komünizm arasında Çin Seddi yok, aynı sürecin parçası her ikisi de ama aralarında önemli farklar var.

‘KOMÜNİZM BİR DÜNYA SİSTEMİ OLMAK ZORUNDA'

Batılı birçok yayın organında “Küba’nın katı komünizmden vazgeçerek sosyalizmde karar kıldığı” yazıldı.

Katı komünizm kadar kafalarına taş düşsün. Kavramların içini boşaltıp duruyorlar. Sosyalizm komünizmin ilk evresi değilse ön evresidir. Bu süreçte olgunlaşan bir toplum komünizmi gündemine alır. Ayrıca sosyalizmin kurulmasına tek tek bazı ülkelerde başlayabilirsiniz ama komünizm bir dünya sistemi olmak zorunda. Sosyalizm ile komünizm kavramları arasındaki ilişkiyi koparan şey, batıdaki sosyal demokrat partilerin hâlâ sosyalizm sıfatını kullanmaları, bunların bazılarının sosyalist adını taşımalarıdır. Sosyal demokrat enternasyonalin adı da Sosyalist Enternasyonal. Sosyalizm hedefiyle hiçbir alakaları yok ama bu sıfatı kullanıyorlar.

‘SOSYALİZMİN AŞIRISINA KOMÜNİZM’ DEMEK KAHVEHANE DÜZEYİDİR

Sosyalizm ile komünizm arasında bir karşıtlık yoksa, neden TKP Sosyalist sıfatını kullanmıyor. Emekçiler sosyalizm sözcüğüne daha kolay ısınmazlar mı?

Bazen yasal zorunluluklar nedeniyle komünist partilerin Sosyalist adını taşıdıkları oluyor. Bunu biz de yaşadık. Ancak iki nedenle doğru olan Komünist adlandırmasıdır. Birincisi şu “sözde” sosyalistlerden ayrışmak için gereklidir bu. İkincisi “sosyalizm” kendi başına bir hedef değildir. Bizim hedefimiz, idealimiz, komünizmdir. Sınıfsız, sömürüsüz bir toplum. Dil farkı, din farkı bilmeyen, sınırların ortadan kalktığı bir dünya.

İşte buna “katı” diyorlar.

Sınıfsız sömürüsüz toplumun katısı, sıvısı olur mu? Sömürü varsa vardır, yoksa yoktur. “Sosyalizmin aşırısına komünizm” diyorlar bu kahvehane düzeyidir, saçmalıktır. Küba’daki tartışmayla da bir ilgisi bulunmuyor.

Ama Küba’da önemli reformlar yapılıyor ve bunlar sosyalizm açısından riskli değil mi?

Elbette riskli. Ancak ona gelmeden şu konuyu netleştirelim. Küba’da 1976’da yürürlüğe giren Anayasa’da somut bir hedef olarak komünizmden söz ediliyor. O yıllarda Küba sosyalist kuruluş sürecinde hızla yol alan, başta Sovyetler Birliği olmak üzere, sosyalist ülkelerin varlığından yararlanan, onlarla ekonomik, siyasi ve askeri alandaki işbirliği sayesinde önemli kazanımlar elde eden bir ülke. Buna rağmen “komünizm” o dönemde bile Küba’ya uzaktı. Ben Sovyetler Birliği Komünist Partisi’nin de 1960’ların başında “sosyalizmi kurduk şimdi komünizme yürüyoruz” demeye başlamasının büyük bir hata olduğunu düşünüyorum. Komünizm bir ideal olarak Anayasa’da yer alabilir, bir tarihsel hedef olarak vurgulanabilir ama “güncel” referanslarla bunu yapamazsınız. Evet bir Anayasa toplumsal hedefler içermelidir ama bunun mümkün olduğunca gerçek karşılıklarının olması gerekir. Anayasalar birer toplum sözleşmesidir. Bu anlamda gerçekçi konuşacak olursak, bugün Küba’da komünizmden söz eden bir Anayasa ancak ve ancak komünizmin içini boşaltır. Bugün Küba ideal, olgun bir sosyalizmden bile söz etmiyor, edemez de. Sosyalizmin temel ilkelerinin sınırlarını zorlayan, onda delikler açan adımlar atıyorlar.

‘KÜBA’NIN OLGUN SOSYALİZM KRİTERLERİYLE AYAKTA KALMASINI BEKLEMEK BÜYÜK HAKSIZLIK’

Bu adımlar Küba’nın sosyalist karakterini de ortadan kaldırmıyor mu?

Şu anda bunu söyleyemeyiz. Sosyalist kuruluş süreci karmaşıktır. Ne yaptığınızı biliyorsanız bazen geri adım atarsınız, atmak zorunda kalırsınız. Sovyet Rusya, NEP, Yeni Ekonomi Politika denilen geri adımı devrimden dört yıl sonra attığında sosyalist olmaktan çıkmadı. Ancak burada kural bu geri adımları ne için attığınızı bilmeniz ve bu geri adımları kalıcı bir olgu olarak görmeyerek koşullar uygun olduğunda biraz da o koşulları zorlayarak bu geri adımlardan fazlasıyla kurtulmanızdır. Küba’nın olgun sosyalizm kriterleriyle bugün ayakta kalmasını istemek çok büyük haksızlık. Burada Kübalı komünistlere büyük sorumluluk düşüyor. Gerçekleşen reformları “gerçek sosyalizm budur” diye açıklamaya başlarlarsa büyük ama çok büyük hata yaparlar. Görebildiğim kadarı ile şimdilik böyle bir niyetleri yok. Tersine, mevcut koşullarda sosyalizmi korumak ve yerleştirmek için her şeyi yapmaktan söz ediyorlar.

‘HENÜZ BİR TASLAK VAR’

Komünizmin Anayasa’da bir referans olmaktan çıkması, batılı ülkelere şirin gözükmek için atılmış bir adım olamaz mı?

Bir kere henüz yeni bir Anayasa yok ortada. Bir taslak var ve bu taslak gerçek tartışma platformlarında didik didik ediliyor. Göreceksiniz birçok değişiklik olacak taslakta. Meclis’te son halini alan taslak halkın oyuna sunulacak. Ayrıca Küba’nın tarihinde bir dış politika pratiği olarak “yaranmacılık” yok. “Kolunu kaptırırsan bacağın da gider.” Bunu o kadar iyi biliyorlar ki! Kaldı ki kime şirin gözükecekler? Yabancı yatırıma gereksinimleri var ama sermaye Anayasa’ya değil başka şeylere bakar!

Yine de yeni Devlet Başkanı’nın ilk işlerinden birinin Anayasa’dan komünizm sözcüğünü çıkarmak olması önemsiz mi?

Miguel Diaz-Canel 19 Nisan’da göreve başladı. Anayasa taslağının öyküsü ise oldukça eski. 1976’da bambaşka koşullarda hazırlanan bir Anayasa ile yola nasıl devam etsin Küba? Bunda Devlet Başkanı’nın kişisel rolünün olduğunu düşünmek saçma.

Ama sonuçta Başkan. Küba’da Başkan’ın ağırlığı, yetkisi yok mu?

Bir pozisyon varsa onun yetkisi elbette vardır. Ancak Küba sosyalist bir ülkedir. Sosyalizmle başkanlık sistemi bağdaşmaz. Sosyalizmde kuvvetler ayrılığı da yoktur. Yürütme ve yasamanın ayrılması burjuva diktatörlüklerinin icadıdır. Sosyalizmde yürütme ayrı bir kuvvet değildir. Yasamaya bağımlıdır ya da onun içindedir. Sosyalizmde Yüksek Meclis kendi içinden hükümet seçer, devlet başkanı seçer ve onları denetler, isterse görevden alır.

Başkanı halkın seçmesi daha demokratik değil mi?

Aynen bizdeki gibi değil mi? Neydi, gelişkin demokrasi! Tek bir kişiye bir sürü yetki verip, onu halkın oylarıyla alt edilemez bir unsura dönüştürmenin nesi demokrasi? Halkın seçtiği bir kişi dokunulmazlık elde ediyor büyük ölçüde. Bir kişiye bu kadar büyük bir rol vermek sosyalizmin mantığına ters.

Ama Maduro, öncesinde Chavez halk oyuyla başkan oldular ve bayağı yetkileri var.

Venezuela’nın sosyalist olduğunu kim söyledi? Venezuela’da ileri gitmekte zorlanan ilerici bir iktidar var. Zorlanmalarının bir nedeni de, emekçi halkın örgütlülüğüne dayanan ve açık-devrimci belirgin bir programa sahip bir partinin olmaması. Bu açığı güçlü liderlerle kapamak imkansızdır. Gerçek bir emekçi iktidarında, gerçek bir sosyalist demokraside devlet başkanı çıkıp Diriliş Ertuğrul güzellemeleri yapmaz, yapamaz örneğin.

Teşekkür ederiz.