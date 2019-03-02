KDHC’ye geçici hükümet ilanı bir ABD 'fantezisi' mi?

Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden ABD destekli Juan Guaido'dan sonra, dün de gizemli bir grup Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nde kendisini 'sürgündeki geçici hükümet' ilan ettiğini açıklayan bir video yayımladı. Uzmanlar bunun bir 'ABD fantezisi' olduğu görüşünde.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti yönetiminin "meşru" olmadığı iddiasında bulunarak kendisini "sürgündeki geçici hükümet" ilan eden bir grup internetten bir video mesaj yayımladı. Videonun arkasında Güney Kore ve ABD’nin bulunduğu değerlendiriliyor.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nden (KDHC) ayrılanlar tarafından kurulduğu belirtilen ve Cheollima Sivil Savunma adını taşıyan gizemli bir grup, internet sitesinden bir video yayımlayarak kendilerini Kore’nin krallık dönemindeki adına atıfla “Özgür Joseon" diye tanımladıkları ülkenin “sürgündeki geçici hükümeti” ilan ettiklerini duyurdu.

Yüzü gizlenmiş bir kadın tarafından okunan bildiride “Özgür Joseon geçici hükümetinin Kuzey Kore halkının tek meşru temsilcisi” olduğu ileri sürüldü.

Grubun kendisine isim olarak seçtiği Cheollima mistik bir kanatlı at sembolünden geliyor. Grup KDHC lideri Kim Jong-un’un 2017’de Malezya’da öldürülen kardeşinin oğlu Kim Han-sol’u koruduğu iddiasında bulunuyor. Grubun KDHC’yi terk etmek isteyenlere yardım ettiği belirtiliyor.

Russia Today’in haberine göre grupla ilgili çok az bilgi var ancak grubun Güney Kore istihbarat servisiyle bağlantılarına ilişkin iddialar bulunuyor. Grubun internet sitesinde yer alan açıklamaların çoğunun İngilizce’den çeviri olduğu belirtiliyor.

Sözkonusu videonun ABD Başkanı Donald Trump ile KDHC lideri Kim arasında Vietnam’daki anlaşmaya varılmayan zirvenin ertesi günü yayımlanması da dikkat çekti.

RT’ye konuşan bir Asya araştırmaları uzmanı olan Tim Beal ise grubun açıklamasına çok önem vermediğini belirterek arkasında kimin olduğunun sorgulanması gerektiğini söyledi.

Açıklamayı "Güney Kore ve ABD yapımı bir nevi fantezi" olarak yorumlayan Beal, “Bunun bir fanteziden öte bir şey olduğunu varsaymak için hiçbir sebep yok. Herhangi bir desteğe sahip olduklarını düşünmek için de bir sebep yok” dedi.