KDHC'li yetkili: Silahlarımız sadece ABD'ye çevrili

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti temsilcisi Ri Son Gwon, sürmekte olan Kore görüşmelerine dair açıklamada bulundu. KDHC'li yetkili, nükleer konusunun Güney Kore ile konuşulmasının Kore ilişkilerini kötüleştireceğini, çünkü konunun Güney Kore ile ilgili olmadığını söyledi.
Ri Son Gwon, "Silahlarımız sadece ABD'ye çevrili, kardeşlerimize, Çin'e ya da Rusya'ya değil" diye konuştu.
İki yıldan uzun süredir Kore'de yapılan ilk üst düzey görüşmelerde, askeri gerilim yaşanmamasına yönelik önlemler ve KDHC'nin Kış Olimpiyatları'na katılımı konuşuldu.
KDHC'nin bölgedeki ABD askeri varlığına karşı olduğu ve ABD askeri tehdidine karşılık nükleer programını hızlandırdığı biliniyor.