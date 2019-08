KDHC'den 'yeni silah' testi

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) resmi haber ajansı, ‘yeni bir silah’ denemesinin gerçekleştiğini duyurdu.

Dün bir KDHC temsilcisi ABD’yle yapılan görüşmelerin karşı tarafın provokasyonlarından dolayı sonlandırılacağını açıklamıştı.

ABD’NİN KDHC ELÇİSİ JAPONYA VE GÜNEY KORE'Yİ ZİYARET EDECEK

ABD Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, ABD’nin KDHC özel elçisi Stephen Biegun’un önümüzdeki hafta Japonya ve Güney Kore’ye seyahat edeceğini duyurdu.

Biegun'un gezisinin haberi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kim Jong Un’un kendisinden ‘özür dilediğini’ iddia etmesinden sonra geldi. Bölgede ABD’nin savaş provası düzenlemesinin ardında KDHC birden fazla balistik füze testi yaparak bu testlerin ABD’ye yönelik bir uyarı olduğunu duyurmuştu. Testlerin ardından ABD Başkanı Donald Trump, Twitter’dan yaptığı paylaşımda Kim’in kendisinden bizzat özür dilediği iddiasını ortaya atmıştı.

Geçen hafta, Trump, Kim’in nükleer ve uzun menzilli testlerinden vazgeçme taahhüdünü ihlal etmediklerini söyleyerek Kim'den “çok güzel bir mektup” aldığını ve onunla başka bir toplantı yapabileceğini iddia etmişti. Yarım adayı nükleer silahlardan arındırma müzakereleri, iki lider arasındaki 30 Haziran toplantısından bu yana fiili olarak çıkmaza girmiş durumda.

....also a small apology for testing the short range missiles, and that this testing would stop when the exercises end. I look forward to seeing Kim Jong Un in the not too distant future! A nuclear free North Korea will lead to one of the most successful countries in the world!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 10, 2019