KDHC'den yeni silah denemesi

Kore Demoratik Halk Cumhuriyeti, son bir yılda geliştirdiğini duyurduğu yeni bir silahı denedi.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, "ultra-modern" bir taktik silahı başarıyla denediğini duyurdu, ancak bu silahın ne olduğunu açıklamadı. Gizemli silahın son bir yıl içerisinde geliştirildiği ifade edildi.

KDHC'nin resmi haber ajansı KCNA, Ulusal Savunma Bilimleri Akademisi'ndeki denemeye KDHC lideri Kim Jong-un'un da katıldığını bildirdi.

ABD İLE GÖRÜŞMELERİN BAŞLAMASINDAN SONRA İLK DENEME

Bu, KDHC'nin son bir yılda gerçekleştirdiğini açıkladığı ilk silah denemesi.

Haziran'daki zirvede ABD Başkanı Donald Trump ve Kim Jong-un arasında, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması konusunda uzlaşma sağlanmıştı. Ancak anlaşmanın ayrıntıları açıklanmamıştı.

GÜNEY KORE SİLAHIN NE OLDUĞUNU ARAŞTIRIYOR

Birçok uzman, KDHC'nin silah geliştirme çabalarına son verme ya da füze üslerini kapatma sözü vermediğine dikkat çekiyor.

Güney Kore, denenen silahın ne olduğunun araştırıldığını açıkladı. Kore'nin birleşmesi çabalarından sorumlu bakanlık da,

'KONVANSİYONEL BİR SİLAH OLABİLİR'

Kore'nin açıklamasında "stratejik silah" ifadesine yer verilmediğini, bu yüzden bir konvansiyonel silahın denenmiş olabileceğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ise "Trump-Kim görüşmesinde verilen sözlere bağlı kalınacağı inancınını koruduklarını" söyledi.