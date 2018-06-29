KDHC'den Çin'e yeni uçuşlar: 'Turizm ve iş için fırsat olacak'

KDHC hava yolu, Çin'e yeni seferler getirdi. Bu seferlerin 'turizm ve iş fırsatı' sağlayacağı söyleniyor.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti hava yolu Air Koryo, Pyongyang ile Şi'an arasına yeni seferler getirdi. Bu seferlerin KDHC'nin "açılma stratejisi"nin bir parçası olduğu söyleniyor.

Global Times'ın aktardığına göre Air Koryo seferleri Temmuz ayında başlayacak. Yapılan açıklamada seferlerle ilgili sürecin pürüzsüz işlediği ve konuyla ilgili daha fazla bilginin önümüzdeki hafta açıklanacağı söylendi.

Kuzeydoğu Asya Çalışmaları direktörü Da Zhigang, yeni seferlerle ilgili konuşarak bunların "turizm ve iş için yeni fırsatlar sağlayacağını" belirtti.

Da, bu seferlerle birlikte "daha fazla bilgi takasının mümkün hale geleceğini" ve KDHC-Çin yakınlaşmasını artıracağını dile getirdi.