KDHC'den ABD'ye tatbikat tepkisi: Açık bir meydan okuma

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, ABD ve Güney Kore'nin Kore Yarımadası'nda düzenlediği ortak askeri tatbikata tepki gösterdi.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nden (KDHC) yapılan açıklamada ABD ve Güney Kore'nin Kore Yarımadası'nda düzenlediği ortak askeri tatbikata "açık bir meydan okuma" ifadeleri ile tepki gösterildi.

Resmi haber ajansı KCNA'da yayımlanan açıklamada, ABD ve Güney Kore'nin ortak askeri tatbikatın iki ülkeyle varılan zirve uzlaşmalarını ihlal ettiğini savundu.

Tatbikatın KDHC'nin ABD ve Güney Kore ile askeri tatbikatların durdurulmasına ilişkin vardığı uzlaşmayı açıkça ihlal ettiğine vurgu yapılan açıklamada, "Bu, tüm Kore halkının ve uluslararası camianın Kore Yarımadası'nın barış ve istikrara kavuşmasına yönelik amaç ve beklentilerine açık bir meydan okumadır" ifadelerine yer verildi.

ABD, Güney Kore ile her yıl bahar aylarında Kore Yarımadası'nda düzenledikleri tatbikatı önce askıya aldıklarını açıklamış, daha sonra ise 2 hafta süren tatbikat yerine 1 hafta sürecek daha dar ölçekli bir tatbikat düzenleme karar vermişti.

HAZİRAN'DAN BU YANA TATBİKATLAR İPTAL EDİLMİŞTİ

Bu ayın başında Vietnam'da bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump ve KDHC lideri Kim Jong-un arasındaki görüşmenin anlaşmasız sonuçlandığı duyurulmuştu.

ABD, Haziran ayında Singapur’da Trump ve Kim arasındaki ilk zirveden bu yana Güney Kore ile ortak tatbikatlarını iptal etmişti. Söz konusu tatbikatların maliyetinden "yakınan" Trump, daha önce gerçekleştirilen tatbikatlara Güney Kore’den 200 bin, ABD’den 30 bin asker katıldığını belirtmişti.