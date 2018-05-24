KDHC’den ABD'nin Libya karşılaştırmasına tepki: Siyasi ahmak

KDHC üst düzey yetkililerinden Choe Son-hui, ABD Başkan Yardımcısı Pence’in açıklamalarını 'pervasız ve küstah' olarak niteledi. Pence'in KDHC’yi Libya ile karşılaştırmasının 'siyasi ahmak'lık olduğunu kaydetti.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) üst düzey diplomatlarından Choe Son-hui, KDHC’nin sonunun Libya gibi olacağını söyleyen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence için “siyasi ahmak” tanımını yaptı.

Choe, Pence’in “Bir nükleer devlet” olan KDHC’yi “basitçe birkaç ekipman yerleştirip onunla etrafında oyalanan Libya” ile karşılaştırdığı için “siyasi ahmak” olduğunu söyledi.

Devlet medyasında yayımlanan makalesinde, Pence'in açıklamalarını "pervasız ve küstah" olarak tanımlayan Choe, ABD ile diplomasinin başarısızlığa uğraması durumunda ülkesinin nükleer kartını yeniden açacağını belirtti.

Choe, Pyongyang’ın ABD’ye diyalog için “yalvarmayacağını” ve onları görüşmelere katılmaya ikna etmeye çalışmayacağını ifade etti.

12 Haziran’da Singapur’da yapılması planlanan ABD Başkanı Donald Trump ile KDHC lideri Kim Jong-un görüşmesiyle ilgili olarak her iki ülkeden de zirvenin iptal edilebileceğine ilişkin mesajlar verilmişti.