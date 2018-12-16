KDHC'den ABD'nin artan yaptırımlarına yanıt

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nden (KDHC) yapılan açıklamada, ABD'nin yeniden artan baskı ve yaptırımlarının son dönemde gelişen ilişkileri 'sonsuza dek engelleyebileceği' belirtildi.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nden (KDHC) bugün yapılan açıklamada ABD yönetiminin nükleer silah sahibi ülkeler üzerindeki baskı ve yaptırımları artırmasına tepki gösterilerek, durumun Pyongyang'ın nükleer silahlardan arındırılmasını “sonsuza dek engelleyebileceği” belirtildi.

ABD 3 YETKİLİYİ LİSTEYE ALMIŞTI

KDHC Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklama, ABD Hazine Bakanlığı’nın insan hakları ihlalleri ve sansür gerekçesi ile aralarında Devlet Güvenlik Bakanının da bulunduğu 3 üst düzey KDHC yetkilisini yaptırım listesine almasının ardından geldi.

KDHC’den yapılan açıklamada ABD Dışişleri Bakanlığı, iki ülke arasında son dönemde gelişen ilişkileri “eski haline döndürmek” ile suçlandı.

ABD yönetiminin baskı ve yaptırımları ağırlaştırdığını belirten açıklamada KDHC’nin nükleer silahlarını zor ile terk edeceği inancının “en büyük yanlış hesaplardan biri olarak Kore yarımadasının nükleer silahlardan arındırılmasını sonsuza dek engelleyeceği” belirtildi.

Haziran ayında Singapur'da bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump ve KDHC lideri Kim Jong-un, nükleer silahlarda arındırılma konusunda anlaştıklarını duyurmuştu. KDHC'nin varılan anlaşmayı sürdürdüklerini belirtmesine rağmen iki ülke arasındaki görüşmeler ABD'nin tek taraflı talepleri yüzünden kesilmişti.

KDHC'nin kuruluş yıldönümü sebebiyle yapılan kutlamalarda, kıtalararası füzelerin bulunmaması dikkat çekmişti.