KDHC ve Güney Kore liderleri üçüncü kez Pyongyang'da buluşacak

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) ile Güney Kore arasındaki üçüncü zirvenin Eylül ayında KDHC'nin başkenti Pyongyang'da gerçekleşeceği duyuruldu. Tarafların birlikte yaptığı açıklamada liderlerin önceki görüşmelerde alınan kararlara sadık kaldığı vurgulandı.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) ile Güney Kore arasındaki yeni zirvenin Eylül ayında Pyongyang’da gerçekleşeceği duyuruldu. Güney Kore Birleşme Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada heyetlerin zirveyi görüşmek üzere iki ülke arasındaki askerden arındırılmış bölgede yer alan Panmunjom ateşkes köyünde bir araya geldiği ve daha önceden kararlaştırılan zirvenin ayrıntıları hakkında anlaşıldığı duyuruldu.

'ALINAN KARARLAR TAKVİME UYGUN OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLİYOR'

KDHC Dışişleri Bakanı Ri, zirvenin KDHC'nin nükleer silahlardan arındırılması ve Kore Yarımdası'nda barışın nasıl sağlanacağını tartışma imkanı vereceğinin altını çizdi. Nisan ve Mayıs aylarında bir araya gelen liderlerin alınan kararlar konusunda takvime sadık kaldıklarını vurgulayan Ri, "Eğer görüşmede gündeme getirilen konular çözülmeseydi beklenmeyen sorunlar ortaya çıkabilirdi" ifadelerini kullandı.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon bu yıl Pyongyang'ı ziyaret edecek ilk lider olacak. Zirvenin tarihi hakkında ayrıntılar paylaşılmadı.

Çin, Güney Kore ve ABD liderleriyle bir araya gelen KDHC lideri Kim’in görüşme trafiğine rağmen KDHC üzerindeki yaptırımlar hala hafifletilmiş değil.