KDHC ve Güney Kore arasında bir görüşme daha

KDHC ve Güney Kore arasında bugün bir görüşmenin daha gerçekleştiği aktarıldı.

KDHC ve Güney Kore heyetlerinin geçen hafta yaptıkları görüşme sonrası bugün yeni bir görüşme daha gerçekleştirdikleri açıklandı.

KDHC'nin Güney Kore'nin Kış Olimpiyat Oyunları'na katılması amacıyla başlayan görüşmelerde, iki tarafın da söz konusu ayrıntılarla ilgili takipte kalacakları belirtildi.

Sınır köyü Panmunjom'da yapılan görüşmelere dörder kişilik heyetlerin katıldığı aktarıldı.

Güney Kore'nin Pyonyang kentinde 9 Şubat'ta başlayacak olan Kış Olimpiyat Oyunları, 25 Şubat tarihinde tamamlanacak.