KDHC, Trump’ın tutumuna rağmen nükleer test alanını kapatıyor

ABD Başkanı Trump'ın son açıklamalarında KDHC lideri Kim ile görüşmeyi erteleyebileceğini belirtse de, KDHC yönetimi planladığı gibi nükleer test alanını kapatmaya hazırlanıyor. Nükleer test alanının yıkılışına tanıklık etmek üzere ülkeye 30 gazeteci geldi.

KDHC lideri Kim Jong-un ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşmesi planlanan zirve konusunda oluşan kafa karışıklığına rağmen KDHC yönetimi ülkedeki tek nükleer test alanını kapatma yolunda ilerlemeye devam ediyor.

Trump ile Kim’in, eğer iptal edilmezse, 12 Haziranda Singapur’da görüşmeleri bekleniyor. Fakat Güney Kore ve ABD’nin provokasyon amacıyla KDHC yakınlarında ortak askeri tatbikat düzenlemesi, ABD’nin görüşmeler sırasında Kore yönetiminin tüm nükleer silahlarını kendilerine teslim etmelerini talep edececeğini açıklaması ve Trump’ın Güney Kore Başkanı Moon Jae-in’le görüştükten sonra Kim Jong-un’la görüşmeyi erteleyeceğini açıklaması görüşmelerin rafa kaldırılabileceği ihtimalini doğurdu. Benzer bir şekilde Trump’ın Kim Jong-un’a yönelik “sonun Kaddafi gibi olur” açıklamalarıyla akıllara NATO ve terörist gurupların müdahalesiyle Libya’ya yapılanın Kore’ye de yapılacağı ihtimalini getirdiği için Kore yönetimi bu tehdide karşı sert bir tutum takınmıştı.

Şu an Pyongyang yönetimi, yarımadanın tamamen nükleer silahlardan arınması gerektiğini savunurken ABD Milli Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın Kore’ye yönelik “eğer görüşmek istiyorsa önce bütün nükleer silahlarını ve üretim araçlarını teslim etsin” tutumuysa görüşmeler konusunda Kore’yi daha da temkinli yaklaşmaya itmişti.

Artan gerilime rağmen KDHC yönetimi Çin sınırı yakınlarında bulunan nükleer test alanını yıkacağını açıkladı ve bunun için yabancı basını ülkeye çağırdı. Bahsi geçen Punggye Ri test alanı ülkenin kuzeydoğusunda bulunuyor ve KDHC’nin sonuncusu geçtiğimiz Eylül ayında gerçekleşen altı nükleer denemesi de bu test alanında gerçekleşti. Bu test alanı ilk defa eski Kore lideri Kim Jong-il döneminde 2006’da, KDHC’nin ilk nükleer denemesinde kullanılmıştı.

30 GAZETECİ GÖZLEMLEYECEK

Test alanının kapatılma törenini gözlemek için İngiltere, Rusya, ABD, Çin ve Güney Kore’den toplam 30 gazeteci ülkeye giriş yaptı.

Bu ay başında KDHC yönetimi bütün füze ve nükleer testlerini ülkenin bu konuda yeterliliği “zaten doğrulandığı” için durduracağını açıklamıştı. Trump’la gerçekleşmesi planlanan görüşme öncesinde KDHC yönetimi Punggrye Ri alanını tamamen ortadan kaldıracaklarını ve alanda bulunan tüm tünelleriyle gözlem alanlarını yıkacaklarını açıklamıştı. Şu an ortada olan uydu fotoğrafları, alan çevresinde bulunan binaların hali hazırda yıkıldıklarını ve yıkımın izlenmesi için bir gözlem platformunun inşa edildiğini gösteriyor.

Test alanının yıkılması KDHC’nin halihazırda var olan nükleer kapasitesini etkilemese de büyük bir diplomatik jest anlamına gelmekte.