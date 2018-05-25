KDHC: Trump'ın kararına şaşırdık, biz görüşmeye hazırız

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, ABD'nin kararını şaşkınlıkla karşılarken, görüşmeye hâlâ hazır olduklarını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong Un 12 Haziran'da Singapur'da görüşme gerçekleştirecekti.

Ancak KDHC'ye yönelik tehdit açıklaması yayımlayan Trump, görüşmeyi iptal ettiklerini duyurdu. Bunun ardından açıklama yayımlayan KDHC, ABD'nin kararının şaşkınlıkla karşılandığını, hala barıştan ve diyalogdan yana olunduğunu duyurdu.

Trump'ın açıklamasında "Nükleer kapasitenizden bahsediyorsunuz, ancak bizimkiler o kadar devasa ve güçlü ki Tanrı'dan onları asla kullanmak zorunda kalmamı umuyorum" denilmişti.

KDHC Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kim Kye Gwan, "İlk görüşme her şeyi çözmeyecektir, ancak sorunların teker teker bile çözülmesi ilişkilerin kötüye gitmesindense daha iyiye gitmesini sağlar" diyerek görüşmeden yana olduklarını yineledi.

Kim Kye Gwan, sorunların oturulup çözülmesinden yana olduklarını söyledi.

ABD tarafı, KDHC'ye yönelik peş peşe tehditlerde bulunarak, KDHC için "Libya modeli" önerisinde bulunmuştu.