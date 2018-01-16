KDHC orkestrası Güney Kore'de konser verecek

KDHC'li bir orkestranın, Güney Kore'nin başkentinde konser vereceği açıklandı.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nden 140 kişilik bir orkestra, Güney Kore'nin başkenti Seul'de konser verecek.

Konser kararı Kore görüşmelerinde alınırken, Seul'deki konserin yanı sıra, Gangneung'da da konser gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Konserin en kısa zamanda yapılması planlanırken, Güney Kore'den yapılan açıklamada yapılacak konserle "ilişkilerin geliştirilmesinin ve kültürel homojenliğinin yeniden sağlanmasının" amaçlandığı söylendi.

KDHC'li orkestranın konserde Kore'nin iki tarafında da bilinen geleneksel halk şarkıları ve klasik müzik çalacağı açıklandı.