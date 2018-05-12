'KDHC nükleer deneme sahasını bu ay yıkacak'

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin nükleer deneme sahasını hava şartlarına bağlı olarak 23-25 Mayıs arasında bir tarihte sökeceği belirtildi.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC) devlet ajansı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, nükleer deneme sahası, içerisindeki tünellerin patlatılarak yok edilmesi, girişlerinin kapatılması, gözlem tesislerinin ve araştırma binalarının tümünün ortadan kaldırılmasını da kapsayacak şekilde sökülecek.

Sputnik'in aktardığı habere göre, açıklamada, süreci izlemeleri için ABD, Güney Kore, Rusya ve İngiltere'den gazetecilerin davet edilmesinin planlandığı kaydedildi.

Duyuru, ABD Başkanı Donald Trump'ın KDHC ve Güney Kore liderleriyle 12 Haziran'da Singapur'da bir araya geleceğini açıklamasının hemen ardından geldi.

KDHC lideri Kim Jong, Güney Kore'ye giderek Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ile görüşmüş, Koreli liderler, yarımadayı nükleer silahlardan arındırma ve barış anlaşması imzalama kararı almıştı.