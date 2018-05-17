KDHC 'meseleler çözülene kadar' Güney Kore'yle görüşmeyecek

KDHC; 'meseleler çözülene kadar' Güney Kore'yle görüşme yapılmayacağını duyurdu.

Güney Kore'yle Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti arasındaki görüşme, Güney Kore'nin ABD ile askeri tatbikatları ve tek taraflı talepleri sebebiyle KDHC tarafından iptal edilmişti.

KDHC yönetimi, Güney Kore ile "bir dizi mesele çözülene kadar" görüşme olmayacağını duyurdu.

KDHC'nin Barışçıl Birleşme Komitesi Başkanı Ri Son Gwon, ABD-KDHC tatbikatlarını kınayarak, Güney Kore meclisinin attığı adımları eleştirdi.

Güney Kore ile KDHC görüşmesinde taraflar ortak bir açıklama imzalayarak nükleer silahsızlanma için uluslararası çabaları destekleyeceklerini ve adanın birleşmesi için çalışacaklarını duyurmuştu.

Ancak Güney Kore, ABD ile iki haftalık bir askeri tatbikat başlatarak anlaşmayı ihlal etmişti.