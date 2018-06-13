KDHC medyasında Trump-Kim zirvesi

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti resmi yayın organı Rodong Sinmun, dün Singapur'da yapılan Trump-Kim zirvesinin ardından 'yüzyılın buluşması' manşetiyle çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) lideri Kim Jong-un'un dün Singapur'da gerçekleştirdikleri zirve sonrası KDHC resmi gazetesi Rodong Sinmun "yüzyılın buluşması" manşetiyle çıktı.

Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) ise Trump'ın Güney Kore ile ortak askeri tatbikatları askıya alacağını, KDHC'ye güvenlik garantisi sunduğunu ve ilişkilerin gelişmesiyle birlikte yaptırımları kaldırma sözü verdiğini bildirdi.

KCNA'nın haberinde "Kim Jong Un ve Trump'ın Kore Yarımadası'nda barış, istikrar ve nükleersizleşmenin sağlanması konusunda adım adım ve eş zamanlı yapılacak eylem ilkesine uymanın önemli olduğunun" bilincinde olduklarını yazdı.

KCNA ayrıca Kim Jong-un'un görüşmelerde KDHC ve ABD'nin "birbirlerine karşı rahatsız edici ve düşmanca askeri eylemlere" son vermelerinin aciliyetini vurguladığını da yazdı.

Kim ve Trump'ın birbirlerini ülkelerine davet ettiğini de yazan KCNA, iki liderin de davetleri "memnuniyetle kabul ettiklerini" bildirdi.