KDHC liderinden Trump ile üçüncü görüşmeye yeşil ışık

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) lideri Kim Jong Un, ABD Başkanı Donald Trump’la bir kez daha görüşmeye açık olduğunu belirtti. Trump, 'üçüncü görüşme iyi olabilir' yanıtını verdi.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) lideri Kim Jong Un, ABD Başkanı Donald Trump’la bir kez daha görüşmeye açık olduğunu ancak bunun ABD'nin tavrını değiştirmesine bağlı olduğunu ifade etti.

Kim Jong Un, ABD'ye askıda kalan nükleer görüşmeler konusunda “cesur bir karar” verebilmesi için yıl sonuna kadar süre vereceğini söyledi. Kim, Washington’un tavrını değiştirmemesi halinde bunun son derece kötü ve tehlikeli sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

Nükleer silahsızlanma ve yaptırımların kaldırılması konusunda yaşanan anlaşmazlığın çözülebileceğini vurgulayan Kim, “Eğer ABD doğru tavır ve doğru yöntemle üçüncü zirveyi yapmayı teklif ederse, bir kez daha denemeye hazırız. ABD’nin ve KDHC’nin çıkarlarını aynı anda koruyan, adil ve karşılıklı olarak kabul edilebilir bir anlaşmaya imza atmaktan çekinmeyiz. Bu, tamamen ABD’nin konuya nasıl bir tavır ve matematik içinde yaklaştığına bağlı.” dedi.

TRUMP: ÜÇÜNCÜ ZİRVE İYİ OLABİLİR

Trump da Kim Jong Un’un açıklamalarına Twitter hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi. Trump mesajında "Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’la aramızdaki ilişkinin çok iyi olduğu konusunda hem fikir hatta bunu ‘mükemmel’ kelimesi daha da iyi tanımlar. Eğer net olarak durduğumuz noktaları anlayabilirsek üçüncü bir zirve gayet iyi olur. Kuzey Kore, Devlet Başkanı Kim’in liderliğinde inanılmaz bir büyüme, ekonomik başarı ve zenginlik potansiyeline sahip oldu. Kısa bir süre içerisinde nükleer silahlar ve yaptırımların kaldırılacağı günü ve Kuzey Kore’nin dünyanın en başarılı ülkelerinden biri olduğunu görmeyi bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Trump bu hafta yaptığı açıklamada da Kim Jong Un’la yeniden görüşebileceğini dile getirmiş ancak KDHC'nin nükleer silahlardan arınmadan yaptırımların hafifletilemeyeceğini söylemişti.

Şubat ayında Vietnam’ın Hanoi kentinde yapılan ve bir uzlaşı sağlanamayan zirvenin ardından görüşmeler de askıda kalmış durumda.